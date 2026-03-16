記事ポイント「木づかい運動」と「里山資本主義」の第一人者が森林問題を語る公開シンポジウム森と街をつなぐ女性5人によるパネルディスカッション林野庁・神奈川県庁・伊勢原市が後援する市民参加型の催し 特定非営利活動法人 宮大工木造技術継承協会が、シンポジウム「森と街を技でつなぐ〜未来地方創生〜」を神奈川県伊勢原市にて開催しました。「木づかい運動」の川井秀一さんと「里山資本主義」の藻谷浩介さんによる鼎談