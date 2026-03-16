15日（現地時間）、米ロサンゼルスのDolby Theatreにて開催された『第98回アカデミー賞』授賞式において、Netflix映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』が長編アニメーション賞を受賞。さらに劇中歌「Golden」が歌曲賞を受賞した。【動画】泣けると話題 ゴールデン・グローブ賞でのEJAEの受賞スピーチ同作の長編アニメーション賞受賞は、アジア系監督による作品としては、宮崎駿（※崎＝たつさき）監督による『千と千尋