漫才師のオール阪神・巨人の結成50周年を記念した『来て！見て！笑て！』大阪公演が15日、なんばグランド花月で千秋楽を迎えた。明石家さんまがサプライズ登場。3人の思い出トークで爆笑をさらった。【写真たくさん】豪華ゲストも続々！見どころたっぷりの記念公演1975年の結成から今日まで上方漫才界を牽引してきたオール阪神・巨人。「漫才の教科書」とも称される正統派漫才で、漫才業界の中でも最も古い歴史を持つ『上方漫