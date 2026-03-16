セブン‐イレブン・ジャパンは、パーソナライズ栄養ブランド「TYPEFOOD（タイプフード）」を、東京都一部のセブン‐イレブン85店舗にて、17日より順次、販売を開始する。【画像】5つのタイプで表示される栄養タイプ同ブランドは、自身の体質や現在の栄養状態を可視化し、必要な栄養素を効率的に補えるパーソナライズ栄養ブランド。簡易尿検査キット「MY TYPE（マイタイプ）」および専用アプリを活用することで、約1分で自身の