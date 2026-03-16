JR東海は16日、今年5月のゴールデンウィーク（GW）に「お子さま連れ車両」の設定本数を増やして運行すると発表した。前年より24本増の70本運行する。【画像】旅行の参考に！JR東海がGWに運行する「お子さま連れ車両」一覧「お子さま連れ車両」は、対象列車の座席を購入すると、子連れの利用者に家族で周囲に気兼ねなく乗車できるサービス。おむつ替えができるトイレや多目的室に近い12号車に設定している。今年の期間は5月1