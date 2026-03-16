タレントの榊原郁恵(66)が、16日までに更新されたお笑いコンビ「クワバタオハラ」くわばたりえ（49）のYouTubeチャンネルにゲスト出演。夫の故・渡辺徹さんとのなれそめを明かした。初共演は榊原がMCを務めていた歌番組で、2枚目シングル「約束」を発売したばかりの渡辺さんがゲスト出演。榊原は「台本通りに“お酒が入るとチアガールとかやられるそうですね”って聞いたら“そうです”ってその場で踊っちゃって。明るい人だな