昨年11月、ドジャースのワールドシリーズ優勝報告会が行われたドジャースタジアム＝ロサンゼルス（共同）米大リーグで大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の所属するドジャースが、本拠地に関連して衣料品店「ユニクロ」とスポンサー契約を結ぶことで合意したと15日、スポーツ専門サイト「アスレチック」が伝えた。球場名はドジャースタジアムのままだが、グラウンド部分の権利を売り「ユニクロ・フィールド・アット・ドジャースタ