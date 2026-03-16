英国のコンサルティング会社「オックスフォード・インサイツ」がこのほど発表した2025年版「政府人工知能（AI）準備指数」で、日本は世界14位と前年から順位が二つ低下した。低下は2年連続。欧米だけでなく韓国などのアジア勢からも後れを取った。日本政府は効率化推進に向け、AI活用の加速が求められる。対象は世界の195カ国・地域。25年版指数では政府が公共サービスにAIを導入する準備ができているかを評価する従来の基準に