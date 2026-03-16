IMP.の椿泰我が出演するRCCテレビ「イマナマ！」の人気コーナー「IMP.椿泰我の広島パンパカパーン」の第63回が放送され、広島市西区にあるユニークな店名のパン店「自分を誉めよう」を訪れた。「普段頑張っているご褒美に、自分をほめて美味しいパンを食べてほしい」という願いが込められた同店は食パンと拍手の柄が入った洋服を着た女性の看板が特徴。椿は、店内の人気ベスト3の中から1位を当てる恒例のミッションに挑んだ。