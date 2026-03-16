ペルシャ湾に停泊している45隻の日本関係船舶に乗船する日本人について、金子国交大臣は参議院の予算委員会で「健康状態に問題ない」と説明したうえで、退避に関する要望はないと明らかにしました。【映像】金子国交大臣の発言「安全な海域に停泊されている」立憲民主党・徳永エリ政調会長「船員の安全の確保、政府は今どのように対応しておられるのか、お伺いしたいと思います」金子国交大臣「関係団体、日本船主協会も含めて安