政府が16日、民間企業に保有を義務づけている石油の備蓄の放出を始めたことを受け、木原官房長官は、買い占めや売り惜しみの発生に備えて情報提供を受け付ける方針を示しました。木原官房長官：万が一、買い占めや売り惜しみなどの影響が生じる場合に備えて、経済産業省において事業者や消費者の皆さまから情報提供を受け付けることとした。木原長官は「民間備蓄石油15日分を放出する。また、当面1カ月分の国家備蓄石油を譲り渡す