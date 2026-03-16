演歌歌手梅谷心愛（18）が16日、都内の結婚式場で、18日発売の新曲「星空のルビー」発表会を行った。教会の扉が開くと同曲のために作ったシルバーを基調にした着物で登場。駆けつけた熱心な“うぐいすちゃん”（ファンの呼称）たちの声援の中、1人でバージンロードを歩き、祭壇へと進んだ。3枚目シングルとなる新曲「星空のルビー」は、作詞売野雅勇氏、作曲幸耕平氏、編曲萩田光雄氏が担当。これまでの演歌とは一線を画した歌謡