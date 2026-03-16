ハイブリッド式の駆動システムにエンジンメーカーのロールス・ロイスは2026年3月11日、次世代戦車向けの駆動システム開発をZFフリードリヒスハーフェンと共同で行う形で、ドイツ連邦軍装備・情報技術・運用支援局（BAAINBw）から委託を受けたと発表しました。メイン・グランド・コンバット・システム（MGCS）はドイツとフランスが共同で開発する次世代戦車で、欧州主力戦車の後継として位置付けられます。完成すれば、ドイツの