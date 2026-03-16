小嶋陽菜プロデュースのライフスタイルブランド「Her lip to（ハーリップトゥ）」は、は、新たなコレクションライン「Essentia by Her lip to（エッセンシアバイハーリップトゥ）」を2026年3月21日（土）より公式オンラインストアにて発売開始する。「Essentia by Her lip to」は、都会的で品のある、ミニマルでベーシックなアイテムを軸に構築したコレクション。洗練された大人のデイリー・ワードローブは、長く着続けられるデザ