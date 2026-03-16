ナッシング・テクノロジー・ジャパン（Nothing Technology Japan）は13日、ワイヤレスヘッドホン「Headphone (a)」を発売した。価格は2万7800円。公式ストアやAmazon.co.jpなどで購入できる。限定版のイエローは4月発売。 Headphone (a)は、Nothingの「Headphone (1)」と比較して手ごろな価格のオーバーイヤー型Bluetoothヘッドホン。 Nothingの製品に多く取り入られているシー