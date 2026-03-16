リヴァプールに所属するハンガリー代表MFドミニク・ソボスライが危機感を口にした。15日、イギリスメディア『BBC』がコメントを伝えている。プレミアリーグ第30節が15日に行われ、リヴァプールは本拠地『アンフィールド』にトッテナム・ホットスパーを迎えた。18分にソボスライが直接フリーキックを沈めて先制に成功するも、なかなか追加点を奪えずにいると、90分にリチャーリソンに同点ゴールを献上。1−2で敗れた前節ウルヴ