日本サッカー協会（JFA）は16日、なでしこジャパン（日本女子代表）が11月29日（日）と12月5日（土）に国内で国際親善試合を戦うことを発表した。11月29日は広島県の『エディオンピースウイング広島』、12月5日は岡山県の『JFE晴れの国スタジアム』での開催となり、対戦国やキックオフ時間、テレビ調整などについては調整中となっている。史上初の外国人指揮官であるニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンは、現在