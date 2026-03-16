大相撲春場所9日目、東幕下4枚目で金沢市出身の炎鵬は下手投げで勝ち、勝ち越しを決めました。炎鵬は、先の初場所で6勝1敗の成績をあげ、今場所は十両に近い位置に番付を上げています。延原との対戦、立ち合いからまわり込みながら左を差した炎鵬は、下手からの投げを見事決めました。下手投げで勝ち4勝目をあげ、勝ち越しです。炎鵬は首を故障し2023年の夏場所で途中休場してからは、翌名古屋場所からまる1年全休しました。2024年