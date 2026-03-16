『第42回 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（TGC 2026 S/S）が2026年3月14日（土）に国立代々木競技場 第一体育館にて開催され、乃木坂46の筒井あやめ、遠藤さくら、梅澤美波らが登場した。4月8日に41枚目のシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のリリースが決定している乃木坂46。ここでは、会場を華やかに彩った7人のランウェイを紹介する。『第42回 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』