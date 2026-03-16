東京Vの城福浩監督（64）が次戦川崎F戦へ向けて取材対応。「選手にはミーティングで浦和戦のフィードバックと共に川崎F戦でやることを共有した。連戦だが、いい準備をしている選手にチャンスを与えたいが、手応えのある試合ができているので、これを積み上げていく選択もある。選手層を厚くすることに偏らないようにしたい」と、メンバーについては言葉を濁した。ここまで6試合で3勝1PK戦勝ち2敗でEASTの4位、首位鹿島と勝ち点