タレントの加護亜依（38）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。弁当作りについて伝えた。加護は「最近のごはん」と書き出し、食事の写真をアップ。現在14歳長女と9歳長男を育てており、「毎朝のお弁当作りも、10分でできるように」と明かした。続く投稿では「名古屋でお仕事してきたよ」とハートマークを添えて報告。黒いジャケット姿で、ロングヘアにウエーブを掛けた最新姿を披露した。この投稿にフォロワーから