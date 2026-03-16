WBC2大会連続優勝を逃した日本代表に、16日までに球界からねぎらいの声が上がった。2017年大会で代表監督を務めたソフトバンクの小久保監督は「胸を張ってもらいたい」と戦いぶりをたたえた。今大会で無安打だった近藤（ソフトバンク）には「次の目標に切り替えて進むだけだ」と背中を押した。前回大会の優勝メンバーの巨人・戸郷が「僕らも本当に憧れている代表。いろんなことを言われていると思うけど、屈せずに胸を張ってほ