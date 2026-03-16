俳優の北乃きいさんが、３月１５日に、自身のインスタグラムを更新。３５歳の誕生日を迎えたことを報告しました。 【写真を見る】【 北乃きい 】３５歳の誕生日に想い「10代より20代の方が楽しかったし、20代より30代の方が楽しいから、40代はもっと楽しいのだろうと思う。」「今から40代が楽しみだ。」北乃きいさんは「本日、35歳になりました。」と綴ると、写真をアップ。続けて「10代より20代の方が楽しかったし、20代