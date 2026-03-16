◇ワールドベースボールクラシック 準決勝 アメリカ 2-1 ドミニカ共和国(現地時間15日、ローンデポ・パーク)アメリカがドミニカ共和国を下し決勝進出しました。試合後にマーク・デローザ監督が「今夜は野球が勝った」とスポーツの力を口にしました。試合はアメリカ先発のポール・スキーンズ投手が先制ソロホームランを被弾しますが、4回にガナー・ヘンダーソン選手とローマン・アンソニー選手に2発の特大弾でアメリカが逆転。両チ