韓国でこの1週間、音楽活動が鈍くなる。BTSが20日に新アルバム「ARIRANG（アリラン）」をリリースし、翌21日には光化門広場で復帰ライブを披露する。韓国だけでなく、世界中から注目される一大イベントが予定されており、他の歌手やグループが、今週の1週間は、活動を自粛しているようだ。韓国メディアのマイデーリーは16日、「みんなBTSを避けろ…芸能界は、この1週間は空白期」のタイトルで「毎日のように新しいニュースで忙しい