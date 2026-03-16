アシリパ役・山田杏奈が語る、映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の魅力 野田サトルの人気マンガを実写化した映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』が、3月13日(金)より全国公開中。明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一攫千金ミステリー。映画やドラマシリーズを経た『網走監獄襲撃編』では、アイヌ民族から金塊を奪った男「のっぺら坊」が、アシリパ(※「リ」は小文字が正式表記・山田杏奈)の