ペルドモはフルカウントから8球目を見送ったが…■米国 2ー1 ドミニカ共和国（日本時間16日・マイアミ）ドミニカ共和国代表は15日（日本時間16日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝で米国代表と対戦し、1-2で惜敗した。事実上の決勝戦と呼ばれた一戦は、9回2死三塁という緊迫した場面で“疑惑の判定”によって幕を閉じた。これに対し、米放送局「FOXスポーツ」のポストゲームショー