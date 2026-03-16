ぼんやりした好意を「恋」だと確信し、思わずニヤけてしまう瞬間というものが男性にもあるようです。では、男性はどんなときに自分の恋心にはっきり気づくのでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに「男性がしみじみ『この子のことが好きなんだな』と実感する瞬間」をご紹介します。【１】無意識に目で追ってしまっていたとき「で、目が合ってあわててそらしたり」（２０代男性）など、気になる女性