世界のエネルギー市場が中東情勢の緊迫化で揺れ、原油価格が急騰する中、北朝鮮の最高指導者は“石炭頼み”の路線を改めて打ち出した。朝鮮中央通信によると、北朝鮮の金正恩総書記は15日、平安南道・順川地区の天聖青年炭鉱を訪れ、最高人民会議代議員選挙に参加。投票後、炭鉱労働者らを前に演説し、「石炭は昨日も今日もわが国の工業の食糧であり、自立経済発展の原動力だ」と強調した。演説は、世界的なエネルギー危機をよそに