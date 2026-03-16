昨年１２月２３日に７８歳で死去した男子ゴルフ界のレジェンド、尾崎将司（本名・尾崎正司）さんのお別れの会が１６日、東京・帝国ホテルで行われ、約１０００人が参列した。「ジャンボ」の愛称で親しまれた尾崎さんとともに、「尾崎３兄弟」として男子ゴルフ界をわかせた「ジェット」こと次弟で国内ツアー１５勝の尾崎健夫、「ジョー」こと三弟で同３２勝の直道が取材対応。偉大な兄を追悼した。直道は「自分の思うまま、欲