◆ＷＢＣ準決勝ドミニカ共和国１―２米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ＭＬＢのレジェンド３人衆が、米スポーツネットワーク「ＦｏｘＳｐｏｒｔｓ」の解説者として、ドミニカ共和国ー米国の準決勝について持論を展開した。この日の試合は、ドミニカ共和国が１点ビハインドで迎えた８回の先頭として打席に立った主砲・ソトの見逃し三振とされた球、さらに９回２死三塁の一打同点の場面でペルドモが