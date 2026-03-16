堺駅直結の「ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺」で、平日夜限定のスマートディナー「Evening Table」がスタート。22種類から選べるメイン料理に加え、約30種類の料理が楽しめるセミブッフェ付きで満足度の高い内容。人気のアゴーラ黒カレーや揚げたてフレンチフライなども味わえ、アクセス抜群の上質な空間で平日の夜を少し贅沢に過ごせる穴場ディナーとして注目され