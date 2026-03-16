FM大阪は16日、昼の新ワイド番組『iDoBuddy（イドバディ）』（月〜木前11：30〜後3：00）を放送開始すると発表した。SOPHIA・松岡充、小嶋花梨（元NMB48キャプテン）、谷口キヨコが同局のお昼の顔となり、4月1日からスタートする。【写真】FM大阪の新ワイド番組『iDoBuddy』を担当…谷口キヨコ、松岡充、小嶋花梨2005年4月から放送していた長寿番組『LOVE FLAP』が、3月末で終了。新番組『iDoBuddy』は、関西にゆかりのある