ボクシングWBC世界ライトフライ級新王者となった岩田翔吉（30＝帝拳）が世界王座返り咲きから一夜明けた16日、都内の所属ジムで会見した。15日は横浜BUNTAIでWBC同級王者ノックアウト・CPフレッシュマート（35＝タイ）に8回1分33秒負傷判定勝ちし、約1年ぶりに世界王座へ返り咲いた。初めてつかんだ緑のベルトを手にしながら「ホッとしているが次に向けて動き出したい気持ちが強い。まだアドレナリンが抜けてない」と高ぶりが