歌手鈴木亜美（44）が16日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。番組初出演で、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）での推し選手について実名公表した。番組では、15日に準々決勝でベネズエラに敗退した侍ジャパンの日本のプロ野球チームに所属する選手らについて、帰国する選手を成田空港でカメラスタッフが待ち受けた。現場からの映像を含めて、待ち受ける画像などを紹介した。MCの石井亮次はWBCの試合に