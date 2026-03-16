警察によりますと、16日午後1時ごろ、神奈川県横浜市緑区で「重機が川に落ちてひっくり返っている。煙が出ている」などと110番通報がありました。現場は横浜市を流れる恩田川で、川沿いにある土砂置き場の近くをバックで走行していた重機が、何らかの原因でスリップしフェンスを突き破って川に転落したということです。この事故で重機を運転していた男性1人が心肺停止の状態で病院に搬送されています。警察などが当時の状況を詳し