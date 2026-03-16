テレビプロデューサーおちまさと氏（60）が16日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。番組初登場で番組セットに感動していた。おち氏は番組初登場。MCの石井亮次から「プロデューサーのおちまさとさんです。よろしくお願いします」とあいさつされ「おちさんが、めちゃくちゃゴゴスマのことが好きでという話はのちほど」と紹介された。おち氏は「スタジオのセットが…」と着席した場所からぐるりと周囲を見渡して感