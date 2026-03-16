新潟海上保安部は16日、無登録遊漁船業を行っていた新潟市内に住む漁業の男（49）と漁業・見習いの男（39）の2人を、遊漁船業の適正化に関する法律違反の疑いで、新潟区検に書類送検しました。調べによりますと2人は去年11月4日、小型船舶に釣り客5人を乗せて粟島沖で無許可で遊漁した疑いです。2人は対価として客から8万円を得る目的だったということですが、海上保安部は新潟西港に入港した際に立ち入り検査を行い、2人を検挙し