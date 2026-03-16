一晩中、冷え込む駐車場で震えながら声を枯らしていた小さな命。その鳴き声に導かれるようにして始まった出会いが、一軒の家庭に新たな彩りをもたらしました。Xユーザー・カカオとナナと飼い主ネモさん（@LouiseFleur1）の家族となったのは、元気いっぱいの男の子「ナナ」くん。ともに歩んだこの1年ほどの道のりとは。【アフター写真】今はキリッと涼しげな目、イケメンになった猫さん 駐車場で震える小さな影を見つけてナナ