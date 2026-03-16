NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。制作統括「松下洸平さんを家康にキャスティングしたのには深い理由が…」３月15日に放送された第十回「信長上洛」で、足利義昭を擁して上洛する決意をかためた信長。その一方で、「信長に手を貸すように」と記された義昭からの文を受け取った際の家康の対応が、視聴者の間で話題になっています。＊以下第十回のネタバレを含みます。＜第十回のあらすじ＞信長（小栗旬）