私（スミレ）は、夫のコウスケと小学生の息子と娘の4人家族です。5年前に父を亡くしてから、実家では毎年父の命日に食事会をしてきました。母と姉のユリ、弟のダイチ、そして私たち家族が集まっていたのです。しかし結婚したダイチのお嫁さん、ナナちゃんの誕生日が父の命日と一緒でした。それ以来、命日の食事会はナナちゃんのお祝いも兼ねるようになったのです。もしかしたら私たちはナナちゃんに申し訳ないことをしていたのかも