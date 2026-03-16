福岡県警柳川署は16日、みやま市の個人宅固定電話に14日午前11時13分ごろ、NTTドコモを名乗る人物からフ新亜電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「携帯電話18万4千200円の未払いがある。身に覚えがないなら警察に被害届を出してほしい」という内容。電話の後、捜査二課を名乗る警察官に代わる偽電話事案が発生した。同署は「犯人は、警察官や弁護士、電話会社等になりすまして大切な財産を狙っています」