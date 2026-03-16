ドラコンプロとして数々のタイトルを獲得してきた鈴木真緒が自身のインスタグラムを更新。横浜で開催されたジャパンゴルフフェアで、最長飛距離432ヤードの記録を持つ男子ドラコンプロの南出仁寛との飛距離対決を動画で投稿した。【動画】実際のスイング、どっちもさすがドラコンプロの振り！この勝負は「ハンデとして私はドライバーで 南出プロには2番アイアンで打って頂きました！！！！！」というルールで行われた。最初に打席