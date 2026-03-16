＜ザ・プレーヤーズ選手権最終日◇15日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞久常涼は終盤のボギーが響き、上位争いにはあと一歩届かなかった。それでも4日間を通して安定したプレーを見せ、日本勢トップのトータル6アンダー・13位タイで大会を終えた。【写真】昨年1月に結婚！金谷拓実と吉本ここね夫妻前半は「けっこうチャンスについていた」ながらも、パッティングが決まらず