昨年12月23日にS状結腸がんのため死去したジャンボこと尾崎将司（本名：尾崎正司）さんのお別れ会が16日、都内のホテルで開かれた。式典には発起人代表の青木功ら約1000人が参列。まな弟子の佐久間朱莉、木戸愛、泉田琴菜、小林夢果らも出席した。【写真】笑顔で故人を送り出すまな弟子たち尾崎さんは晩年、後進の指導に尽力した。2015年から原英莉花を指導し、18年には自らの名前を冠した「ジャンボ尾崎アカデミー」を設立。西郷