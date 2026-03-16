＜ザ・プレーヤーズ選手権最終日◇15日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞賞金総額が米ツアー最高額となる2500万ドル（約39億4032万円）。“第5のメジャー”と呼ばれる「ザ・プレーヤーズ選手権」に初出場した米ツアー2年目の金谷拓実が、4日間を戦い抜いた。【写真】昨年1月に結婚！金谷拓実と吉本ここね夫妻今大会の舞台は、米ツアー屈指の難コースとして知られるTPCソーグ