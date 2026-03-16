大相撲の元大関・若嶋津で、元二所ノ関親方の日高六男さんが15日午前、肺炎のため千葉県内の病院で死去した。69歳。鹿児島県出身。精悍（せいかん）な顔つきと細身で色黒の体で「南海の黒豹（ひょう）」と呼ばれ人気を集めた。日高さんと1975年春場所初土俵の同期2人が思い出を語った。元大関・霧島の陸奥親方（66）は「出世が早かった。自分が幕下の時には大関ですから」。確かに日高さんが大関昇進した1983年初場所、霧島は