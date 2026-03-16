◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本（現地14日、アメリカ/マイアミ)ベネズエラ戦で3ランホームランを放った森下翔太選手がWBCを振り返りました。鈴木誠也選手が初回に盗塁で足を痛め途中交代となりました。代わって出場したのが森下選手。1次ラウンドでは2本のホームランを放った鈴木選手の大きな穴を埋めるよう、3回に3ランホームランを放ち逆転の一打となりました。「タイミングはベンチで合わせて