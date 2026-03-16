お笑いタレントのおばたのお兄さん（37）が16日、群馬県・ホワイトワールド尾瀬岩鞍で行われた「第50回全日本マスターズスキー選手権尾瀬かたしな大会」のアルペン競技男子35歳代の部に出場。2023年出場時の3位超えを目指したが、レース途中で転倒してしまい、失格となった。おばたはスポーツニッポンのインタビューに応じ、芸人とスキー選手の“二刀流”で活躍する原動力を明かした。おばたはレース途中で転倒。8位でゴール