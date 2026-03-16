米国ロサンゼルスのハリウッド・ドルビー・シアターで現地時間１５日、第９８回「アカデミー授賞式」が開催され、グローバルな人気を博したＮｅｔｆｌｉｘアニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」が「長編アニメーション賞」と「主題歌賞」の２冠獲得という快挙を成し遂げた。そんな中、受賞スピーチが強制終了となり物議を醸していると１６日、韓国メディアの朝鮮日報などが報じた。記事によると、主題歌賞を獲